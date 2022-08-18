CNN рассказал о трудностях для ЕС в вопросе запрета виз для россиян

Европейский союз (ЕС) не может согласовать вопрос запрета виз для россиян, государства в составе ЕС навряд ли придут к такому решению. Об этом уведомил телеканал CNN в четверг, 18 августа.

Сообщается, что есть факторы, которые затрудняют принятие компромиссного, единогласного решения, в том числе это обусловлено отличными экономическими и политическими приоритетами и географическим положением.

Отмечается, что ряд стран Европы желает поддерживать отношения с Россией после окончания спецоперации на Украине. По этой причине они не поддерживают принятия таких решений в отношении россиян. Другие государства, к которым относятся Финляндия, Польша, Литва, Эстония, уверены, что важно перестать выдавать визы гражданам России, которые, как они считают, «должны почувствовать цену» сложившейся ситуации.

Ранее в этот день журналист Уильям Наттрас в статье американского издания The Wall Street Journal отметил, что обсуждаемый запрет на выдачу шенгенских виз россиянам представляет собой позорную перспективу. Он полагает, что это «дешевая пиар-акция», которая может помочь сохранить видимую эффективность санкций.

В ЕК подчеркнули, что страны Евросоюза, которые уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, будут продолжать выдавать их по гуманитарным соображениям.

Россия не исключает, что решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ может быть принято на уровне властей всего Евросоюза, отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в четверг.

В среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал о планах республики запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах.

16 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны ЕС не смогут договориться о запрете выдачи шенгенских виз для россиян. По словам Анушаускаса, этот вопрос может стать причиной разногласий даже на стадии подготовки. На стадии принятия решения из обсуждений может выйти ряд стран, но это не повод прекращать обсуждения, отметил он.

Накануне финское правительство поручило МИДу страну приступить к подготовке по составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях. Также правительство ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день

Ранее, 11 августа, отмечалось, что Таллин принял решение закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Изначально премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. Она назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма». Дипломат напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.