В МИД РФ оценили решение КНДР признать независимость ЛНР и ДНР

РФ высоко ценит решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также поддержку Пхеньяна спецоперации на Украине. С таким заявлением 18 августа выступил заместитель директора первого департамента Азии МИД РФ Максим Волков.

«В России высоко ценят принципиальную позицию руководства КНДР, с самого начала решительно поддержавшего российскую специальную военную операцию в Донбассе и решение об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он в посольстве КНДР на мероприятии в честь двадцатой годовщины визита бывшего лидера республики Ким Чен Ира на Дальний Восток России.

Ранее 18 августа директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия не будет вмешиваться в сотрудничество КНДР и ДНР. Ильичев добавил, что Совбез ООН также не вправе вмешиваться в дела сотрудничества республик, поскольку на данный момент республики Донбасса не являются государствами — членами всемирной организации.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики позвали строителей из КНДР восстанавливать регион. Он уточнил, что вопрос находится на стадии переговоров. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат, добавил Пушилин.

До этого, 29 июля, посол Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между странами. В частности, Северная Корея предложила принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

До этого, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.