В Москве поймали гулявшую по МКАД свинью

В Москве водители заметили крупную свинью, разгуливающую прямо по проезжей части у МКАД, что стало помехой для движения авто. Кадры с животным распространились в соцсети.

По данным «Газеты.ru», свинья была замечена на съезде с Дмитровского шоссе на МКАД. Пока неизвестно, как парнокопытное оказалось на дороге. Однако специалисты ее уже отловили.

27 июня автомобиль сбил лося на лесной дороге в Рамешковском районе Тверской области. 21-летний водитель Lada не сумел избежать столкновения с лосем, который вышел на лесную дорогу прямо перед машиной. В результате молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Состояние животного неизвестно.