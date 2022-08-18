В МИДе заявили, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы

Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 18 августа.

Он отметил, что риск столкновения с коллективным Западом вполне реален, однако даже в пиковые моменты холодной войны руководители стран проявляли максимум ответственности и осторожности в вопросах стратегической стабильности и международной безопасности.

«Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — заявил Нечаев на брифинге.

По его словам, Россия не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами.

16 августа посольство России в Вашингтоне сообщило, что США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других государств, что ведет к повышению ядерных рисков.

2 августа журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорится о том, что прямое столкновение между Россией и НАТО повлечет за собой обмен ядерными ударами. Автор текста считает, что это заставляет США быть осторожнее с военной поддержкой Украине.

За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Он подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.