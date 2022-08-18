Посетители Прибайкальского нацпарка отметили постоянный вой волков

В Иркутской области на территории Прибайкальского национального парка посетители и его сотрудники стали чаще слышать волчий вой. В августе сообщения о «хорах на 5–7 голосов» поступали сразу из трех лесничеств: Берегового, Еланцинского и Листвянского.

ИА IrkutskMedia поясняет, что волки воют круглогодично. Повышение активности воя в конце лета и в начале осени объясняется тем, что в это время подросшие волчата осваивают территорию и перемещаются по участку обитания стаи.

По словам научного сотрудника «Заповедного Забайкалья» Татьяны Десятовой, даже неумелой имитацией воя можно спровоцировать молодняк на ответную песню, а в некоторых случаях и подманить.

Численность волков в Прибайкальском нацпарке остается высокой. Постоянно на территории обитает не менее восьми стай, в каждой из которых в среднем семь особей. Специалисты утверждают, что нападение хищника на человека — большая редкость, подобные инциденты никогда не регистрировались на территории этого нацпарка.