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Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Компания Wildberries подала заявку на регистрацию бренда «Ягодки». Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила 18 августа.

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«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

15 августа название официального сайта интернет-магазина изменилось на русскоязычное. Страница стала называться «Ягодки» — приблизительный перевод наименования компании с английского. Как уточнялось, сайт обновился в рамках рекламной кампании.

В тот же день в беседе с «Известиями» партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников отметил, что такое изменение никаких правовых последствий не несет. Однако, по его словам, в теории переименование может повлечь претензии от обладателей более ранних обозначений, либо тождественных этому именованию.

На следующий день, 16 августа, стало известно, что официальный сайт маркетплейса вернулся к прежнему названию.

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