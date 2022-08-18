Глава МИД Италии обвинил Медведева во вмешательстве в парламентские выборы

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во вмешательстве в выборы итальянского премьер-министра. Так Ди Майо отреагировал на призыв Медведева к европейцам наказать свои правительства за глупость на выборах.

«Вмешательство российского правительства в итальянские выборы действительно вызывает беспокойство. Пусть итальянские политические силы четко и без робости дистанцируются от российской пропаганды», — цитирует главу МИД Италии агентство ANSA.

Более того, по его словам, зампред Совбеза РФ якобы дал четкие указания о том, за кого голосовать, имея в виду евроскептичную партию «Братья Италии».

Ранее в этот день Медведев заявил, что голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых «отмороженных политиканов» и европейцы могут призвать «своих недоумков» к ответу. Он отметил, что зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей.

До этого, 21 июля, после отставки премьер-министра Италии Марио Драги президент страны Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы главы правительства в 70-дневный срок. Совет министров Италии назначил дату новых парламентских выборов на 25 сентября.

13 апреля президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.