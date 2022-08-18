После окончания российской спецоперации по защите Донбасса Евросоюз станет слабее, чем был до нее. В это же время другие государства и регионы только укрепят свои позиции. Такое мнение выразил 18 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В интервью журналу Tichys Insight Орбан указал на провал санкционной политики Евросоюза, которая не только «не смогла дестабилизировать Россию», но также нанесла «колоссальный ущерб» своей же экономике. Премьер отметил, что результатом спецоперации также может стать конец доминированию Запада.

«Выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии. России выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы «Газпрома» удвоились», — пояснил Орбан.

Он также отметил, что далеко не все страны примкнули к позиции США и Евросоюзу касательно Украины и противостоянию с Россией.

4 августа Орбан заявил, что действия глобалистского правящего класса Запада привели к внутреннему кризису, который поставил под угрозу будущее этих стран.

28 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что политика Запада привела к продовольственному кризису.

15 июля Орбан отметил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», вводя санкции против РФ. По его словам, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Премьер отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

В тот же день заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко указал на ведущую к расколу в Европе конфронтационную линию Евросоюза и его санкционную политику.

Еще 23 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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