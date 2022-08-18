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Сухой фонтан появится в сквере на улице Коммунаров в Челябинске

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В Ленинском районе Челябинска приступили к обустройству нового сухого фонтана на территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции сквера на улице Коммунаров, расположенного около Дворца культуры «Станкомаш». В 2023 году работы планируется продолжить. Согласно проекту, на территории установят детские игровые комплексы и обустроят спортивную площадку.

Как уточняет kursdela.biz, стоимость реконструкции сквера оценили в 125 млн рублей. В эту же сумму входят затраты на установку системы видеонаблюдения. Средства выделяют из городского бюджета.

В начале августа сообщалось, что в Челябинске планируют оборудовать современной системой видеонаблюдения подземные переходы. Таким образом власти надеются пресечь действия вандалов.

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