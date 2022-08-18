Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева

Беспилотники будут вести постоянные съемки по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в четверг, 19 августа, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилет, любой момент можно было зафиксировать в режиме онлайн», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории ЗАЭС. Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения. Ожидается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ.

В свою очередь, Рогов пояснил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС, кроме того, возможна провокация и на самом объекте.

В тот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы.

ВСУ регулярно обстреливают АЭС. Накануне было зафиксировано не менее шести ударов. 15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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