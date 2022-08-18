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Один из организаторов подпольного казино ожидает суда в Сургуте

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В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Сургутского района. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает СУ СКР по ХМАО – Югре.

Следствие полагает, что в феврале 2021 года обвиняемый вступил в преступный сговор с тремя жителями Сургута. Мужчины арендовали помещение в цокольном этаже одного из зданий по улице Привокзальной, приобрели игровое оборудование и установили его.

«В целях конспирации какие-либо вывески и указатели на помещении отсутствовали, в качестве игроков приглашались лица из числа знакомых организаторов, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег», — цитирует сообщение ведомства Muksun.fm.

Казино просуществовало с 1 марта по 9 июля 2021 года и принесло организатором 2,7 млн рублей дохода. В ночь на 10 июля деятельность клуба была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору») в отношении 34-летнего мужчины завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Отмечается, что трое соучастников преступления были осуждены еще в январе 2022 года, а обвиняемый выехал за пределы ХМАО и был объявлен в розыск. В июне он самостоятельно явился в следственный отдел и раскаялся в содеянном.

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