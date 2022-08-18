CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского

Россия смягчила условия для возможной организации личной встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает CNN Turk в четверг, 18 августа, со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.

По информации телеканала, российская сторона допустила вероятность такой встречи до создания делегациями двух стран дорожной карты.

«Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день телеканал A Haber рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове 18 августа хочет предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным.

6 августа Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем.

7 июля Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже Киев на них решится, тем сложнее украинским властям «будет с нами договариваться». 22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о прекращении диалога по инициативе Киева.

Москва не раз отмечала, что для встречи Путина и Зеленского необходимо создать соответствующие условия, чтобы лидеры могли вести переговоры предметно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».