Пятилетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду в Новосибирске
В Новосибирске во время утренней прогулки в детском саду погибла пятилетняя девочка. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, девочка осталась без контроля со стороны сотрудников детсада, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальт. Ребенок скончался на месте.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
30 января девочка скончалась в нелегальном детском саду в городе Мурино Ленинградской области. Матери ребенка позвонила няня и сказала, что девочка «плохо дышит», попросила приехать и забрать дочь. Когда женщина приехала, девочка уже была мертва. Позже на теле девочки эксперты зафиксировали гематомы.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.