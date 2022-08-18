В Канаде распродали запасы многоразовой туалетной бумаги

Канадский производитель Net Zero Company по состоянию на 18 августа распродал весь запас многоразовой туалетной бумаги.

Компания создала альтернативу обычной туалетной бумаге, для производства которой ежегодно вырубается 9,8 млн деревьев. Многоразовая бумага представляет собой рулон из органичного хлопка различной расцветки.

При открытии раздела с товаром на сайте компании высвечивается сообщение о том, что все рулону распроданы.

Ранее в этот день стало известно, что житель Германии придумал, как отапливать дом с помощью туалетной бумаги. Он засунул один рулон в консервную банку и поджег ее с помощью этилового спирта. По словам изобретателя, одного комплекта бумаги хватает на подогрев температуры в комнате на два градуса в течение часа.

27 июля СМИ в Германии сообщили о возможном дефиците туалетной бумаги в стране. Его причиной могут стать высокие цены на газ и электроэнергии, которые делают производство нерентабельным.