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В Канаде распродали запасы многоразовой туалетной бумаги

Канадская компания Net Zero Company распродала все запасы многоразовой туалетной бумаги
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Фото: netzerocompany.com
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Канадский производитель Net Zero Company по состоянию на 18 августа распродал весь запас многоразовой туалетной бумаги.

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Компания создала альтернативу обычной туалетной бумаге, для производства которой ежегодно вырубается 9,8 млн деревьев. Многоразовая бумага представляет собой рулон из органичного хлопка различной расцветки.

При открытии раздела с товаром на сайте компании высвечивается сообщение о том, что все рулону распроданы.

Ранее в этот день стало известно, что житель Германии придумал, как отапливать дом с помощью туалетной бумаги. Он засунул один рулон в консервную банку и поджег ее с помощью этилового спирта. По словам изобретателя, одного комплекта бумаги хватает на подогрев температуры в комнате на два градуса в течение часа.

27 июля СМИ в Германии сообщили о возможном дефиците туалетной бумаги в стране. Его причиной могут стать высокие цены на газ и электроэнергии, которые делают производство нерентабельным.

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