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Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области

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В Ордынском районе Новосибирской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 10 утра 18 августа на 64-м км трассы К-17Р. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с легковыми Toyota и Subaru. От удара автомобили вылетели с трассы, уточняет издание VN.ru.

В результате ДТП пострадал 60-летний водитель «ВАЗа», его 38-летний и 16-летняя пассажиры. Также различные травмы получили 40-летний водитель Subaru, его 39-летняя и 11-летний пассажиры. Всех шестерых доставили в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Днем 17 августа мужчина и подросток погибли в результате ДТП с участием колесного погрузчика в Вологодской области. Транспортное средство загорелось.

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