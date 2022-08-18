Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области
В Ордынском районе Новосибирской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 10 утра 18 августа на 64-м км трассы К-17Р. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с легковыми Toyota и Subaru. От удара автомобили вылетели с трассы, уточняет издание VN.ru.
В результате ДТП пострадал 60-летний водитель «ВАЗа», его 38-летний и 16-летняя пассажиры. Также различные травмы получили 40-летний водитель Subaru, его 39-летняя и 11-летний пассажиры. Всех шестерых доставили в лечебное учреждение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Днем 17 августа мужчина и подросток погибли в результате ДТП с участием колесного погрузчика в Вологодской области. Транспортное средство загорелось.