Центробанк дал советы по хранению сбережений в долларах на фоне санкций

Центробанк дал советы россиянам о том, как лучше всего хранить средства в иностранной валюте в условиях западных санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Финансовая культура» (информационно-просветительский ресурс, созданный Центробанком).

Отмечается, что после введения санкций против российской экономики средства в долларах внутри РФ перестали быть таким надежным способом сбережений, как многие считали раньше.

«Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять. Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом», — указывают аналитики.

Во избежание возможной блокировки средств лучше дополнительно обезопасить их.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, существует несколько самых распространенных ситуаций, с которыми могли столкнуться россияне после введения санкций.

«Вы хотите хранить деньги в долларах в российском банке, но банк ввел высокую комиссию за обслуживание счета. <…> Что можно сделать, если вы хотите продолжать хранить деньги в конкретном банке: или открыть счет в валюте страны, которая не ввела санкции против России, или в рублях. Взвесьте, что будет для вас выгоднее — сохранить средства в долларах, но платить комиссии, рассчитывая на более выгодный курс в будущем, или поменять на рубли при текущем курсе, но избежать комиссий», — пишут специалисты.

Эксперты также рассказали, как поступать, если планируется перевести средства в валюте со своего счета в одном российском банке на свой счет в другом российском банке. В этом случае клиенты рискуют столкнуться с высокой комиссией.

«Все банки так или иначе находятся под влиянием санкций и не могут обеспечивать прежние условия обслуживания для своих клиентов. К сожалению, скорее всего, постепенно условия ужесточатся и будут примерно похожими у всех банков. Выход — открыть валютный счет и делать переводы между своими российскими счетами в валютах стран, которые не ввели санкции. Или в рублях», — сообщается в публикации.

Эксперты напомнили, что при желании снять свои валютные средства со счета банк установит лимит в $10 тыс., так как поставки наличных в этих валютах в Россию теперь запрещены. Однако, указывается в публикации, всегда есть возможность купить валюту в кассе банка за рубли.

«Это те деньги, которые банки получили уже после введения ограничений (например, люди продали доллары, когда решили воспользоваться своими сбережениями, вернулись из отпуска и поменяли валюту и так далее). Не все банки могут предлагать большие суммы, но в целом валюту так приобрести можно», — поясняет автор публикации.

Ранее, 16 августа, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил «Известиям» о снижении в мире интереса к доллару. Эксперт отметил, что, скорее всего, перевод остальных экспортных потоков на рубли — вопрос времени и адекватности геополитических партнеров.

До этого, 12 августа, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.