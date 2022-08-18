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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко попросил гордуму освободить его от должности

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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко попросил городскую думу о досрочной отставке. Эта информация подтверждается распоряжением, опубликованным на сайте гордумы.

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«В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00», — сказано в документе.

Алексеенко стал краснодарским градоначальником в ноябре прошлого года. До этого с октября 2015 года он являлся первым вице-губернатором Краснодарского края.

В среду в средствах массовой информации сообщалось о том, что краснодарский мэр займет пост председателя совета министров администрации Харьковской области.

Ряд районов Харьковской области удалось освободить от боевиков Украины во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, которую проводит РФ

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