Мэр Краснодара Андрей Алексеенко попросил гордуму освободить его от должности
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко попросил городскую думу о досрочной отставке. Эта информация подтверждается распоряжением, опубликованным на сайте гордумы.
«В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00», — сказано в документе.
Алексеенко стал краснодарским градоначальником в ноябре прошлого года. До этого с октября 2015 года он являлся первым вице-губернатором Краснодарского края.
В среду в средствах массовой информации сообщалось о том, что краснодарский мэр займет пост председателя совета министров администрации Харьковской области.
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