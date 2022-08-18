Расследование по факту отравления детей выявило нарушения в приморском лагере

В ходе эпидемиологического расследования в лагере «Юнга» во Владивостоке, где произошло массовое отравление детей, выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе касающиеся неправильного хранения продуктов. Об этом «Известиям» сообщили в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов, товарному соседству пищевых продуктов, неупорядоченное хранение и использование немаркированного инвентаря, хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других», — заявили в ведомстве.

В настоящее время специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и бактериологических лабораторных исследований. В ходе расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды.

«Управлением вынесен временный запрет на деятельность лагеря. Материалы по факту регистрации групповой заболеваемости направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности учреждения. Работа по инциденту ведется в тесном взаимодействии со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 августа зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, 18 из которых среди детей и один среди взрослых. У нескольких человек диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений, добавили в ведомстве.

О массовом отравлении в детском лагере стало известно 18 августа. Прокуратура сообщила о 24 пострадавших. Как пояснили в Роспотребнадзоре, было выявлено 19 случаев кишечной инфекции, у остальных пострадавших наблюдаются признаки ОРВИ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По словам матери одного из пострадавших, дети жаловались на высокую температуру и боль.