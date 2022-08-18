Льготную ипотеку предложили завершить при улучшении финансовой ситуации

Когда улучшится макроэкономическая и финансовая ситуация, льготную ипотеку на новостройки нужно «отключить». Об этом в рамках форума «Среда для жизни» в Тамбове 18 августа сказал глава компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Сейчас, мне кажется, ставка достаточно комфортная. Должны быть системные и долгосрочные меры. Есть семейная ипотека. Она распространена, продлена до конца следующего года. Надо вокруг этой ипотеки развивать всю политику, а контрмеры, связанные с кризисами, — льготная ипотека, должны приниматься на период», — сказал Мутко.

В частности, на период высокой ключевой ставки ЦБ, отметил он.

«Дальше она должна на каком-то этапе отключаться. Тогда будет макрополитика финансовая другая», — уточнил Мутко.

Также он отметил, что невозможно только за счет бюджетной поддержки влиять на ситуацию, нужно, чтобы доходы у людей росли, инфляция была стабильная, чтобы рыночная ипотека была выгодна и по карману.

«А мы когда субсидируем, то и цены растут, и доступность жилья у людей падает. Здесь должен быть баланс», — подчеркнул он.

Поэтому нужно вводить больше жилья, надо давать меры поддержки на предложение, а не только на спрос, добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Кроме того, по его словам, планируется активно развивать арендное жилье и субсидировать наем. В частности, в Тамбове будет построен такой объект — с мебелью и полной отделкой, в котором будет субсидироваться аренда.

Президент РФ Владимир Путин 22 июля поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, уменьшив ставку. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9 до 7%.

Директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков 22 июля рассказал «Известиям», что спрос на программу льготной ипотеки к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.

Льготная ипотека на покупку квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. В течение действия программы ставки и ее условия неоднократно корректировались. Сначала льготные кредиты выдавали под 6,5%, с июля 2021 года до апреля 2022 года — под 7%, в апреле нынешнего года — под 12%, а с начала мая — под 9%.