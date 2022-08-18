Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Диетолог предупредил об опасности грибов для некоторых людей

Диетолог Гинзбург: употребление грибов может быть опасно для беременных и детей
0
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что негативное влияние на организм могут оказать любые грибы.

Дико растущие: сбор грибов, ягод и орехов в лесах увеличился на 48%
В Госдуме обсуждают проект закона, который упростит правила заготовки и скупки даров природы

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 18 августа, специалист отметил, что грибы могут вызывать аллергию и несварение, поскольку «впитывают» аллергены и токсины из окружающей среды. Если собирать их в неблагополучных местах, например, вблизи разработок нефти, то концентрация негативных веществ кратно увеличивается.

Гинзбург отметил, что грибы противопоказаны беременным, людям с повышенной чувствительностью к усваиванию пищи, а также детям до трех лет, пишет НСН.

Кроме того, по словам диетолога, лучше исключить грибы из детского рациона. Если кормить ребенка грибами, пояснил он, то лучше совмещать их с крупами, хлебом и овощами для снижения токсической нагрузки.

Специалист добавил, что к общим симптомам отравления грибами относятся вялость, слабость, головная боль и головокружение.

10 августа врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. По ее словам, грибы могут привести к серьёзному отравлению организма. Как отметила специалист, плохо переваренная пища, попадая в кишечник, нарушает микрофлору. После этого у пациентов с проблемным ЖКТ нередко возникают воспалительные процессы, метеоризм, газообразование, отмечает Pravda.Ru.

Как пишет RT, даже здоровым людям нежелательно употреблять грибы ежедневно, поскольку это тяжелый продукт, изнашивающий ЖКТ. По словам Дюваль, одного-двух раз за сезон вполне достаточно, чтобы получить питательные вещества.

Также в августе миколог, натуралист, автор научно-популярных книг о грибах, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил, что в Московской области во второй половине августа ожидается новая грибная волна, она будет продолжительной и урожайной. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что в настоящее время грибов в столичном регионе немного, массово они пока не встречаются.

Телеканал «360» сообщал, что обычно грибной сезон в Подмосковье длится до середины октября. В конце августа можно найти маслята, лисички, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, грузди и волнушки. Эти же виды грибов могут попасться в начале осени, а в ноябре вырастают вешенки и опята.

При сборе грибов специалисты советуют выбирать молодые плоды и не брать совсем червивые экземпляры, поскольку личинки и насекомые, поселившиеся в грибах, выделяют собственные продукты переработки, неполезные для кишечника. Как пишет сайт kp.ru, чтобы себя обезопасить, можно покупать грибы, выращенные в парниках. Их проверяют на содержание токсинов, очищают от мусора.

В октябре прошлого года диетолог Анна Белоусова рассказала о правильном приготовлении грибов. В беседе с телеканалом «Звезда» врач отметила, что самое легкое блюдо, которое можно приготовить из любых лесных грибов, — это суп-пюре. По словам Белоусовой, всеми любимую картошку с грибами лучше готовить на сковороде wok, если не хочется навредить фигуре.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022