Диетолог предупредил об опасности грибов для некоторых людей

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что негативное влияние на организм могут оказать любые грибы.

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 18 августа, специалист отметил, что грибы могут вызывать аллергию и несварение, поскольку «впитывают» аллергены и токсины из окружающей среды. Если собирать их в неблагополучных местах, например, вблизи разработок нефти, то концентрация негативных веществ кратно увеличивается.

Гинзбург отметил, что грибы противопоказаны беременным, людям с повышенной чувствительностью к усваиванию пищи, а также детям до трех лет, пишет НСН.

Кроме того, по словам диетолога, лучше исключить грибы из детского рациона. Если кормить ребенка грибами, пояснил он, то лучше совмещать их с крупами, хлебом и овощами для снижения токсической нагрузки.

Специалист добавил, что к общим симптомам отравления грибами относятся вялость, слабость, головная боль и головокружение.

10 августа врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. По ее словам, грибы могут привести к серьёзному отравлению организма. Как отметила специалист, плохо переваренная пища, попадая в кишечник, нарушает микрофлору. После этого у пациентов с проблемным ЖКТ нередко возникают воспалительные процессы, метеоризм, газообразование, отмечает Pravda.Ru.

Как пишет RT, даже здоровым людям нежелательно употреблять грибы ежедневно, поскольку это тяжелый продукт, изнашивающий ЖКТ. По словам Дюваль, одного-двух раз за сезон вполне достаточно, чтобы получить питательные вещества.

Также в августе миколог, натуралист, автор научно-популярных книг о грибах, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил, что в Московской области во второй половине августа ожидается новая грибная волна, она будет продолжительной и урожайной. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что в настоящее время грибов в столичном регионе немного, массово они пока не встречаются.

Телеканал «360» сообщал, что обычно грибной сезон в Подмосковье длится до середины октября. В конце августа можно найти маслята, лисички, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, грузди и волнушки. Эти же виды грибов могут попасться в начале осени, а в ноябре вырастают вешенки и опята.

При сборе грибов специалисты советуют выбирать молодые плоды и не брать совсем червивые экземпляры, поскольку личинки и насекомые, поселившиеся в грибах, выделяют собственные продукты переработки, неполезные для кишечника. Как пишет сайт kp.ru, чтобы себя обезопасить, можно покупать грибы, выращенные в парниках. Их проверяют на содержание токсинов, очищают от мусора.

В октябре прошлого года диетолог Анна Белоусова рассказала о правильном приготовлении грибов. В беседе с телеканалом «Звезда» врач отметила, что самое легкое блюдо, которое можно приготовить из любых лесных грибов, — это суп-пюре. По словам Белоусовой, всеми любимую картошку с грибами лучше готовить на сковороде wok, если не хочется навредить фигуре.