Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
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- Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
Три истребителя-перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» переброшены в Калининградскую область. Об этом 18 августа заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что перехватчики будут нести боевое дежурство круглосуточно.
В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, добавили в Минобороны РФ.
Ранее, 20 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ. По его словам, только в текущем году вблизи Калининградской области американские корабли шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.
До этого, 19 апреля, губернатор региона Антонов Алиханов обратил внимание на то, что число самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области, снизилось. Он пояснил, что активность западной военной техники вблизи региона была выявлена в начале российской спецоперации по защите Донбасса.
РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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