Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три истребителя-перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» переброшены в Калининградскую область. Об этом 18 августа заявили в Минобороны РФ.

Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»
В зоне действия ракетных комплексов окажется всё побережье Финляндии, Эстония и часть акватории Балтики

«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что перехватчики будут нести боевое дежурство круглосуточно.

В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 20 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ. По его словам, только в текущем году вблизи Калининградской области американские корабли шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

До этого, 19 апреля, губернатор региона Антонов Алиханов обратил внимание на то, что число самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области, снизилось. Он пояснил, что активность западной военной техники вблизи региона была выявлена в начале российской спецоперации по защите Донбасса.

РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022