Эксперт оценил заявление НАТО о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово

Руководитель Центра балканских, южнокавказских и центральноазиатских исторических исследований Института всеобщей истории РАН Артем Улунян 18 августа прокомментировал «Известиям» слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг частично признанной Республики Косово.

«Это было типичное предупреждение о том, чтобы не было никаких действий со стороны Белграда, никаких радикальных решений с использованием вооруженных сил. Это предупреждение в какой-то степени является упреждением действий даже не самого [президента Сербии Александра] Вучича, а со стороны тех сил, которые могут толкать президента Сербии на непродуманные решения. Тем более что договоренность с Приштиной была в повестке плана правительства Вучича», — сказал Улунян.

При этом эксперт отметил, что схожий посыл — не предпринимать никаких радикальных решений — НАТО, Евросоюз (ЕС) и США очень жестко заявили правительству в Приштине, и оно с этим согласилось.

Накануне Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он также отверг факт перехода сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.

По словам Вучича, «необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии, как себя вести».

В конце июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

По информации газеты «Данас», на севере Косово в тот день работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил Косово перенести запрет на сербские документы на 30 дней и продлить их действие до 1 сентября. Власти региона поддержали эту инициативу. После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до начала осени.

Косово-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.