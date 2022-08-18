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Военкор показал подавление минометчиками огневых точек ВСУ в Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как ведется бой против украинских военных в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Вышли на позицию наших минометчиков, которые по любому запросу готовы подавить любую огневую точку в Марьинке», — сказал корреспондент. На заднем фоне российские военные зарядили миномет и выстрелили.

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Темп наступления мог быть и выше, но союзные силы берегут мирных жителей и личный состав, отмечают в ЛНР

На кадрах также показана разведка с коптера, фиксирующая точные попадания по целям.

На видео запечатлено, как по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется огонь из гранатометов.

Ранее 18 августа посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. По его словам, оборона противника на линии Северск, Соледар, Артемовск серьезно потрепана и трещит в нескольких местах.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что союзные силы двух республик Донбасса при помощи Вооруженных сил РФ с момента начала проведения специальной военной операции освободили 268 населенных пунктов в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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