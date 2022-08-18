Врач рассказала о влиянии SPF-защиты на выработку витамина D

Витамин D в коже вырабатывается даже при использовании средств SPF-защиты, однако их постоянное нанесение может препятствовать образованию этого важного для организма вещества. Об этом рассказала 18 августа дерматовенеролог Наталия Жовтан.

«От воздействия ультрафиолетовых лучей наш организм начинает вырабатывать витамин D. Эти же лучи отвечают за появление загара, а, как известно, SPF блокирует их — поэтому теоретически количество выработанного витамина D сокращается», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

Однако, по словам специалиста, солнцезащитное средство станет настоящим препятствием для производства витамина D только в том случае, если наносить крем с максимально высокой защитой толстым слоем и обновлять его каждый два часа.

Жовтан подчеркнула, что получить слишком большую дозу этого вещества от солнца не получится, поскольку сам по себе витамин D биологически неактивен. Начало его действия в организме возможно лишь после метаболических преобразований до активных форм в печени и почках.

«Этот путь преобразования зависит еще и от дополнительных факторов работы организма в целом. Передозировки при естественном пути поступления не происходит за счет саморегулирования – чем темнее кожа, тем меньше выработка витамина в эпидермисе», — пояснила врач.

Также она напомнила, что совсем пренебрегать SPF-защитой не стоит. Это может привести к серьезным негативным последствиям для всего организма и особенно кожи: могут появиться солнечные ожоги, новообразования и пигментация, а также начаться преждевременное старению кожи и волос.

17 августа трихолог Георгий Абрамов дал советы по уходу за поврежденными солнцем волосами. Он подчеркнул, что пострадавшим волосам нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также трихолог посоветовал сделать восстанавливающие маски для волос три-четыре раза с интервалом в 10–14 дней.