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Врач рассказала о влиянии SPF-защиты на выработку витамина D

Дерматолог Жовтан: постоянное нанесение средств с SPF может мешать выработке витамина D
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Витамин D в коже вырабатывается даже при использовании средств SPF-защиты, однако их постоянное нанесение может препятствовать образованию этого важного для организма вещества. Об этом рассказала 18 августа дерматовенеролог Наталия Жовтан.

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«От воздействия ультрафиолетовых лучей наш организм начинает вырабатывать витамин D. Эти же лучи отвечают за появление загара, а, как известно, SPF блокирует их — поэтому теоретически количество выработанного витамина D сокращается», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

Однако, по словам специалиста, солнцезащитное средство станет настоящим препятствием для производства витамина D только в том случае, если наносить крем с максимально высокой защитой толстым слоем и обновлять его каждый два часа.

Жовтан подчеркнула, что получить слишком большую дозу этого вещества от солнца не получится, поскольку сам по себе витамин D биологически неактивен. Начало его действия в организме возможно лишь после метаболических преобразований до активных форм в печени и почках.

«Этот путь преобразования зависит еще и от дополнительных факторов работы организма в целом. Передозировки при естественном пути поступления не происходит за счет саморегулирования – чем темнее кожа, тем меньше выработка витамина в эпидермисе», — пояснила врач.

Также она напомнила, что совсем пренебрегать SPF-защитой не стоит. Это может привести к серьезным негативным последствиям для всего организма и особенно кожи: могут появиться солнечные ожоги, новообразования и пигментация, а также начаться преждевременное старению кожи и волос.

17 августа трихолог Георгий Абрамов дал советы по уходу за поврежденными солнцем волосами. Он подчеркнул, что пострадавшим волосам нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также трихолог посоветовал сделать восстанавливающие маски для волос три-четыре раза с интервалом в 10–14 дней.

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