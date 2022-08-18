МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Предложение об организации демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является неприемлемым. Об этом 18 августа заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», — заявил он на брифинге.

11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что ЗАЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Он призвал Вооруженные силы России и Украины прекратить любые военные действия.

В тот же день Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта.

Также 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН указал, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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