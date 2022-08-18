Жительница освобожденного Россией Мелитополя в Запорожской области Алена Фомина сообщила 18 августа, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в подконтрольный Киеву город Запорожье за необходимыми документами.

Женщина рассказала, что въехала в Запорожье беспрепятственно, но в выдаче нужной справки в исполнительной службе ей отказали. Уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Фоминой, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.

«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать всё, что угодно… Били по лицу, хватали за волосы… Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», — поделилась жительница Мелитополя.

Ранее, 7 мая, житель подконтрольного Киеву села Новоалександровка в Днепропетровской области Александр Катрич рассказал, что подвергся пыткам со стороны украинских боевиков из-за найденного в магазине его жены российского флага. Мужчину собирались расстрелять, но ему чудом удалось бежать.

До этого, 11 марта, 80-летний пенсионер Николай Ворошилов рассказал «Известиям» о пытках со стороны боевиков украинской группировки «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела). Радикалы били пенсионера и резали его ножами по руке. Они требовали, чтобы мужчина сдал своего сына, который после 2014 года остался служить в Луганске.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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