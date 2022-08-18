Эксперт рассказал о лучшем органическом удобрении для дачи
Органические удобрения при правильном их применении являются самыми безопасными помощниками в вопросе восстановления плодородия почвы. Как рассказал 18 августа председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, одним из самых лучших из них является компост.
Как отметил специалист, купить его очень трудно, поэтому продавцы в таких случаях предложат скорее всего раскисленный и доработанный торф, куда просто введены минеральные удобрения. Но компост, который представляет собой растительные остатки, можно сделать и самостоятельно.
«Я собираю из кухни растительные остатки, в саду, в огороде. И иногда даже бывает, что-то привожу от друзей. У них газон большой, покосили, несколько мешков травы. Говорят: «Надо выбросить траву». Я говорю: «Да вы что? Вы мне грузите и траву, и листья. Это я всё заберу, заложу в компостные кучи, все это перегниет и будет вот такое удобрение, кстати, бесплатное», — цитирует Туманова 5-tv.ru.
Во многих странах, добавил садовод, существует переработка органических отходов некоторыми видами дождевых червей (например, калифорнийскими). После этого получается так называемый вермикомпост.
«Из 4 кг бросовой органики (очистки, листья, всякое гнилье) будет у вас 1 кг вермикомпоста, который в США стоит $3, представьте. Так что, выбрасывая такой, казалось бы, мусор, вы фактически выбрасываете деньги на свалку», — подытожил эксперт.
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