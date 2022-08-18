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Эксперт рассказал о лучшем органическом удобрении для дачи

Садовод Туманов рассказал о пользе компоста для почвы на садовом участке
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Фото: ТАСС/Zuma
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Органические удобрения при правильном их применении являются самыми безопасными помощниками в вопросе восстановления плодородия почвы. Как рассказал 18 августа председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, одним из самых лучших из них является компост.

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Как отметил специалист, купить его очень трудно, поэтому продавцы в таких случаях предложат скорее всего раскисленный и доработанный торф, куда просто введены минеральные удобрения. Но компост, который представляет собой растительные остатки, можно сделать и самостоятельно.

«Я собираю из кухни растительные остатки, в саду, в огороде. И иногда даже бывает, что-то привожу от друзей. У них газон большой, покосили, несколько мешков травы. Говорят: «Надо выбросить траву». Я говорю: «Да вы что? Вы мне грузите и траву, и листья. Это я всё заберу, заложу в компостные кучи, все это перегниет и будет вот такое удобрение, кстати, бесплатное», — цитирует Туманова 5-tv.ru.

Во многих странах, добавил садовод, существует переработка органических отходов некоторыми видами дождевых червей (например, калифорнийскими). После этого получается так называемый вермикомпост.

«Из 4 кг бросовой органики (очистки, листья, всякое гнилье) будет у вас 1 кг вермикомпоста, который в США стоит $3, представьте. Так что, выбрасывая такой, казалось бы, мусор, вы фактически выбрасываете деньги на свалку», — подытожил эксперт.

В июле сообщалось, что правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Проработать этот вопрос поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

8 мая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников указал, что перенапряжение и боль в мышцах после дачных работ помогут снять баня, массаж и холодные компрессы.

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