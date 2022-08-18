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На Алтае мужчина приковал к цепи с гирей своего сына

На Алтае отец приковал на цепь к гире своего сына, возбуждено уголовное дело
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Фото: СК РФ
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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который приковал своего 11-летнего сына к цепи к гирей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

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«По предварительным данным следствия, 14 августа 2022 года в своем доме в городе Барнауле 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка несовершеннолетнего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение», — говорится на сайте в четверг, 18 августа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и другие факты противоправных деяний со стороны отца потерпевшего мальчика.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает СК.

24 декабря прошлого года в Оренбургской области многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии. Он несколько раз совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

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