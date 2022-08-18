Ковардаев стал главным тренером ФК «Торпедо»
Николай Ковардаев стал главным тренером московского ФК «Торпедо» после ухода с поста Александра Бородюка. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается на сайте команды.
Ранее в этот день клуб и Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон. Кроме того, команду покинул спортивный директор Максим Ляпин, который занимал эту должность с 2020 года, пишет НСН.
51-летний Ковардаев работал тренером и старшим тренером в таких командах, как «Металлург» (Донецк), «Динамо» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Мордовия» (Саранск), «СКА-Хабаровск», «Арсенал» (Тула), «Торпедо-2».
Помимо этого, Ковардаев работал с молодежными командами «Сатурн» (Раменское) «Химки», «Динамо», «Арсенал» и в юношеских сборных России, сообщает «Москва 24». Также он работал главным тренером «Торпедо-2» с февраля 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».
К тренерскому штабу «Торпедо» также присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.
По итогам пяти туров текущего сезона, «Торпедо» заработало одно очко и сейчас занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, пишет сайт aif.ru. В сезоне-2021/22 черно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путевки в «Тинькофф Российскую премьер-лигу», сообщает RT.
О том, что Александр Бородюк покинул команду, стало известно ранее 18 августа. Бородюк тренировал «Торпедо» в 2013–2014 годах, а в марте 2021 года снова возглавил команду, пишет REGNUM. Оба раза ему удалось вывести клуб в премьер-лигу — в 2014 и в 2022 годах, уточняет сайт kp.ru.