В Узбекистане шесть человек погибли из-за взрыва газового баллона в автобусе
Шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в автобусе в Сырдарьинской области в Узбекистане. Об этом 18 августа МЧС республики сообщило в официальном Telegram-канале.
«Сегодня, 18 августа, примерно в 14:30 (по местному времени) на автогазозаправочной станции, расположенной в Акалтынском районе в Сырдарьинской области, в автобусе Isuzu, принадлежащем автошколе, взорвался один из газовых баллонов», — говорится в сообщении.
На место выехали спасатели. Правоохранители проводят предварительное следствие по факту происшествия.
Ранее, 30 мая, стало известно о взрыве автомобиля в Брянске. По предварительной информации, в машине взорвался газовый баллон.
Водитель погиб. Двое пассажиров получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.