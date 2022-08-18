Мужчину осудили за продажу драгунской шашки 1881 года в Брянске
В Брянске вынесен приговор в отношении жителя Ростовской области 1961 года рождения, который обвиняется в незаконном сбыте холодного оружия. Мужчина продал местному жителю две шашки 1881 года.
По данным прокуратуры, обвиняемый выставил объявление о продаже драгунской офицерской шашки в августе 2020 года. Покупатель нашелся в Брянске, он приобрел оружие за 11,5 тыс. рублей. Позже этот же покупатель приобрел у обвиняемого казачью шашку для нижних чинов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.
Эксперты пришли к выводу, что шашки представляют собой колюще-режуще-рубящее холодное оружие.
Продавца признали виновным в незаконном сбыте холодного оружия. Суд приговорил мужчине к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.