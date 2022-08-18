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Львовский кластер начнет производство бронежилетов для детей

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Фото: Соцсети
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Глава правления Львовского оборонного кластера (ЛОК) Максим Плехов в эфире украинского телеканала «Общественное Львов» 18 августа анонсировал старт производства бронежилетов для несовершеннолетних граждан.

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Помимо этого, в планах кластера — запустить изготовление обшивки броней гражданских транспортных средств для эвакуации из зоны боевых действий в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нем будут обшивать броней гражданские авто, отправляющиеся на передовую», — заявил Плехов.

В настоящий момент в кластер входит порядка 10 предприятий. Владельцы покрывают оплату работникам, материалы, производство и логистику за счет «доноров», а работы выполняют по себестоимости.

С 24 февраля ЛОК создал и передал на безвозмездной основе почти 80 тыс. бронежилетов при условии создания до 2 тыс. единиц ежесуточно.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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