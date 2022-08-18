Финляндия заподозрила два российских истребителя в нарушении границы
Министерство обороны Финляндии подозревает два российских истребителя МиГ-31 в нарушении воздушного пространства страны. Об этом ведомство заявило в четверг, 18 августа.
«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.
Пограничная служба страны начала предварительное расследование этой ситуации, добавили в министерстве.
15 августа в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ. Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.
Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.
Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.