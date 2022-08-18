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Врач рассказала о причинах появления целлюлита и способах борьбы с ним

Врач Филиппова: полностью избавиться от целлюлита практически невозможно
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Фото: Getty Images/MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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«Апельсиновая корка» на теле обусловлена нарушениями в системе микроциркуляции и лимфатической системе. Об этом в четверг, 18 августа, заявила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Она пояснила, что структурные изменения в подкожной жировой ткани часто называют целлюлитом, однако более корректный термин для этого состояния — липодистрофия. По словам диетолога, врачи не считают эту проблему болезнью, а называют нормой для женского организма.

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«У женщин она действительно встречается практически у всех. Она не зависит от веса, от возраста, потому как это особенность строения подкожной жировой клетчатки у женщины», — рассказала Филиппова Пятому каналу.

Врач также отметила, что более выраженной липодистрофия может становиться при наличии ожирения, отсутствие физической активности, плохого ухода за кожей, а также при несбалансированном питании и нарушении питьевого режима.

По словам диетолога, полностью убрать «апельсиновую корку» практически невозможно, однако чтобы поддерживать эстетические привлекательное состояние тела, требуются поддержание водного баланса, ведение активного образа жизни и сбалансированное питание.

Кроме того, эффект может дать профессиональный антицеллюлитный массаж, самомассаж после душа скрабом, специальными щетками, ручным или электрическим массажером, добавила эксперт.

1 апреля Филиппова заявила, что употребление киви и авокадо помогает предотвратить старение кожи. По ее словам, авокадо содержит большое количество жиров, витаминов, фолиевую кислоту и железо, за счет чего помогает предотвратить старение. Киви является мощным антиоксидантом и источником витамина С. Он может замедлить процесс старения кожи и улучшить работу почек, кишечника и желудка, подчеркнула врач.

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