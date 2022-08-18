Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев выступил за сокращение числа арестов по уголовным делам. Об этом он сообщил 18 августа на Совещании председателей верховных судов государство-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Не особо крупный: в РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК
Необходимость нововведений авторы поправок связывают с накопленной инфляцией

По его словам, позиция ВС РФ сегодня заключается в укреплении правовой защищенности подозреваемых.

После того, как решение об арестах подозреваемых стал принимать суд, а не прокурор, количество заключенных в СИЗО снизилось в четыре раза, напомнил Лебедев.

Такая мера помогла создать дополнительные возможности для социальной адаптации, подчеркнул председатель ВС. Он рассказал, что лица, страдающие наркоманией и впервые осужденные, могут добровольно пройти курс лечения и получить отсрочку от тюрьмы, а в будущем, в зависимости от результатов терапии, быть освобождены от наказания.

Лебедев добавил, что по итогам 2021 года суды прекратили преследования в отношении 33% фигурантов, обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательства, а наказание в виде лишения свободы получили только 9% осужденных.

В ходе совещания Лебедев также предложил ввести в стране институт уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.

22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей. Также он предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

4 июля «Известия» получили в распоряжение законопроект, предусматривающий пересмотр параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198 и в 199 статьи УК — они регулируют деятельность ИП и организаций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022