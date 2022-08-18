Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу
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- Председатель Верховного суда Лебедев призвал меньше заключать фигурантов дел под стражу
Председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев выступил за сокращение числа арестов по уголовным делам. Об этом он сообщил 18 августа на Совещании председателей верховных судов государство-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, позиция ВС РФ сегодня заключается в укреплении правовой защищенности подозреваемых.
После того, как решение об арестах подозреваемых стал принимать суд, а не прокурор, количество заключенных в СИЗО снизилось в четыре раза, напомнил Лебедев.
Такая мера помогла создать дополнительные возможности для социальной адаптации, подчеркнул председатель ВС. Он рассказал, что лица, страдающие наркоманией и впервые осужденные, могут добровольно пройти курс лечения и получить отсрочку от тюрьмы, а в будущем, в зависимости от результатов терапии, быть освобождены от наказания.
Лебедев добавил, что по итогам 2021 года суды прекратили преследования в отношении 33% фигурантов, обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательства, а наказание в виде лишения свободы получили только 9% осужденных.
В ходе совещания Лебедев также предложил ввести в стране институт уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.
22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей. Также он предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.
4 июля «Известия» получили в распоряжение законопроект, предусматривающий пересмотр параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198 и в 199 статьи УК — они регулируют деятельность ИП и организаций.