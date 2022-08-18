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В Москве сотрудники ГИБДД обнаружили связанного в багажнике мужчину

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль и обнаружили в багажнике связанного мужчину. По данным «Известий», инцидент произошел 17 августа в центре столицы.

Автоинспекторы остановили автомобиль для проверки документов, в это время из багажника раздались крики. Внутри оказался связанный человек.

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По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Позже появилось видео с камер видеонаблюдения на Таганской улице. На кадрах видно, как несколько таксистов схватили своего коллегу за руки и ноги и попытались засунуть его в багажник авто.

По информации «Известий», все участники инцидента установлены, они не имеют друг к другу никаких претензий.

31 мая в Следственном комитете РФ сообщили, что житель Карелии из-за ревности лишил свободы свою 35-летнюю сожительницу, заперев ее в сарае с заколоченными досками окнами и дверями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

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