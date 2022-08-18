Охранные зоны утвердили вокруг здания банка на Гостиной в Орле

Глава Орловской области подписал постановление об установлении охранных зон объекта культурного наследия «Здание банка» на улице Гостиной в Орле. На территории запрещено строительство капитальных объектов и уничтожение травяного покрова.

Здание было построено в 1870 году. Его признали объектом культурного наследия федерального значения, пишет InfoOrel.ru. Новое постановление определяет требования к градостроительным регламентам в районе здания банка.

Новый режим запрещает капитальное строительство, за исключением мер, направленных на восстановление исторической среды. Кроме того, нельзя менять силуэт и габариты здания, использовать активные цветовые решения в окраске фасадов и кровель. Со стороны улиц запрещено ставить ограждения из бетонных плит и металлопрофиля. Кроме того, в районе здания банка запрещена установка павильонов, киосков и навесов.

Для проведения земляных работ требуется археологическое исследование культурного слоя. Самовольная вырубка растительности запрещена.