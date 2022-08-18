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Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года

Синоптик Тишковец сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что смог 2010 года не сравнить с нынешней дымкой в Москве.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 18 августа, специалист объяснил, что в Рязанской области сейчас горят леса, а в 2010 году горели торфяники. Тишковец подчеркнул, что, между тем, ситуация в столице может считаться смогом.

«В 2010 году было самое жаркое лето — под 37 градусов жары. Плюс горели торфяники огромными площадями в Подмосковье. Сейчас ситуация совершенно другая: идут лесные пожары. Сравнивать нельзя. Торфяной пожар сам по себе более долгоиграющий», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что в настоящее время в лесах очень сухо. В Москве за август выпало всего 3 мм осадков. В лесах и лесополосах «всё настолько высушено», что любой брошенный окурок или спичка вспыхнет, как порох, отметил Тишковец. Такая пожароопасность будет сохраняться, поскольку пока осадков не предвидится.

Ранее в этот день Тишковец рассказал, что смог продержится в столице до ближайших полутора-двух суток. Метеоролог добавил, что, если проблема с пожарами в Рязанской области не будет решена, москвичи продолжат дышать гарью, отмечает телеканал «Звезда».

Специалист отметил, что 30-градусная жара уже в пятницу, 19 августа, спадет до +23…+28 градусов из-за облачности, а ветер сменится 21 августа на южное направление.

По его словам, если пожары в Рязани продолжатся, дым от них будет направлен в другую сторону. Он может зацепить восток и юго-восток Подмосковья, однако в основном направится на Владимирскую, Костромскую и Ярославскую области.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повторения ситуации 2010 года точно не будет, пишет НСН.

Также 18 августа отряд спасателей Подмосковья выехал в Рязанскую область. Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на данные властей региона, там продолжает гореть два крупных пожара на площади более 135 га.

На подмогу пожарным в Рязанской области столичные власти отправили 240 спасателей и 78 единиц техники, включая три вертолета, отмечает «Ридус».

Также в Рязанскую область вылетел глава МЧС России Александр Куренков для координации работы спасательных подразделений по тушению лесных пожаров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне, 17 августа, в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари, которые пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса. Дымка, в частности, появилась на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа она распространилась по всем районам города.

Летом 2010 года столицу накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Московской области. Синоптики назвали лето того года самым жарким за 50 лет. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16. Сильнейшая дымовая завеса стояла в городе почти месяц.

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