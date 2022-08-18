В СФ выразили обеспокоенность отмененным визитом инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Отмененный визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность. Об этом 18 августа «Известиям» заявила сенатор совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Инспекторы, которые в последний момент не пожелали приехать и зафиксировать удары ВСУ из тяжелой артиллерии американского производства по объекту ядерной инфраструктуры — Запорожской АЭС, могли бы быть независимыми экспертами, подтверждающими ядерный терроризм Украины и США», — отметила она.

Ранее в этот день начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы.

Кроме того, Кириллов сообщил, что США замалчивают реальные данные об обстрелах ЗАЭС, тем самым поддерживая Украину в намерении осуществить провокацию на ее территории.

О планах киевского режима провести резонансную провокацию на территории ЗАЭС стало известно в четверг. План приурочен к приезду генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ожидается, что Вооруженные силы Украины нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ. Другие соединения будут фиксировать факты аварии и займутся радиационным наблюдением.

15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

14 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции и отражают удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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