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Polestar намерена выпустить электрородстер мощностью 884 л. с.

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Фото: Polestar
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Электрический автобренд Volvo, компания Polestar, выпустит в серию полностью электрический полноприводный родстер с жесткой крышей в 2026 году. Мощность двух электромоторов составит 884 л. с. Об этом 18 августа сообщил журнал Autobild.

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Компания планирует выпустить четырехместный полноприводный электрородстер Polestar 6 LA Concept edition в количестве 500 штук.

Машина будет выкрашена специальным лакокрасочным покрытием синего цвета Sky, салон будет из светлой кожи, а 21-дюймовые колеса будут от концепт-кара O2, на базе которого будет построена машина.

У новинки будет два электродвигателя мощностью 884 л. с. С такими показателями полноприводный электромобиль должен разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,2 секунды, а максимальная скорость должна составить 250 км/ч.

В Polestar еще не озвучили мощность тягового аккумулятора, но предполагается, что на одном заряде машина проедет 600 км.

Издание напомнило, что у прототипа будущей новинки, машины O2, был автономный дрон с камерой. Он запускался во время движения и следовал за машиной до скорости 90 км/ч, записывая короткий фильм о вождении родстера. Сохранится ли эта опция у Polestar 6 LA, пока не известно.

9 августа компании Volvo объявила, что новое поколение модели Volvo XC90 сможет автономно ездить по шоссе, так как машина будет оборудована система автономного вождения. В нее будут входить лидар, пять радарных систем, восемь камер и 16 ультразвуковых датчиков.

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