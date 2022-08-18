В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

Киев намерен подготовить резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявили в Минобороны России 18 августа.

Как отметил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны и 44-й артиллерийской бригады.

Он подчеркнул, что результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на ЗАЭС.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС, кроме того, возможна провокация и на самом объекте.

18 августа Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

Ранее, 16 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Он пояснил, что один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от бочек с ядерными отходами. Рогов подчеркнул, попадание снаряда или ракеты РСЗО приведет к нарушению целостности хранилища и какое-то количество ядерных отходов попадет в окружающую среду, произойдет заражение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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