Пожилой мужчина погиб во время купания в Тверской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины 1960 года рождения во время купания в Тверской области. Потерпевшего из воды вытащили очевидцы.

Трагедия произошла днем 17 августа на озере Сиг в Осташковском городском округе. По данным центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС, мужчина находился у водоема вместе с супругой. Когда потерпевший начал тонуть, жена и очевидцы смогли вынести его из воды, однако реанимационные действия результатов не принесли. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Следователи уточняют, что видимых повреждений на теле погибшего нет. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным на утро 16 августа, на водоемах Тверской области погибли 12 человек с начала лета, пятеро из них — несовершеннолетние. ГИМС региона призывает граждан быть осторожными при нахождении у воды и соблюдать правила личной безопасности.