Все школы Ульяновской области подготовились к учебному году

Все школы Ульяновской области приняты к началу нового учебного года. В торжественных линейках 1 сентября примут участие 126 тыс. учеников, в том числе свыше 13,7 тыс. первоклассников.

Вопрос подготовки к учебному году обсуждался на штабе по комплексному развитию региона. По данным министерства просвещения и воспитания региона, во всех школах прошла приемке. Ранее в мероприятиях не участвовали 10 школ в связи с проведением капитального ремонта. В соответствии с графиками работы и приобретение оборудования для учреждений завершатся до 1 сентября, пишет ulpravda.ru. Лишь в Октябрьской школе Радищевского района срок сдачи объекта сдвинут на 20 сентября. До окончания ремонта дети будут обучаться в соседнем здании по согласованию с родителями.

Особое внимание во время приемки уделялось безопасности детей.

«Чтобы обеспечить полную готовность образовательных организаций, обращалось внимание не только на выполнение и производство ремонтных работ, но и на организацию питания, состояние безопасности и защищённости организаций, осуществление подвоза обучающихся до учебного учреждения и обратно», — прокомментировал глава региона Алексей Русских.

В Ульяновске с 1 сентября в регионе заработают десять детских школ искусств и одна художественная школа, а также 14 учреждений дополнительного образования.