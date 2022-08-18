Суд продлил меру пресечения обвиняемой в гибели дочери актера Конкина

Пресненский суд Москвы продлил до 22 ноября меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей фитнес-клубом «Джамп» Анне Андриановой. Ее обвиняют в гибели Софии Конкиной — дочери актера Владимира Конкина. Об этом 18 августа сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

Андрианова проходит обвиняемой по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Ранее в этот день суд отказал защите в назначении повторной судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти Конкиной.

Софья Конкина в ходе посещения московского фитнес-клуба на Красной Пресне 22 сентября 2020 года плавала в бассейне, где впоследствии начала тонуть. На скорой помощи девушку доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась спустя два дня от асфиксии, вызванной попаданием воды в легкие.

На момент происшествия камеры в зале были выключены, а само помещение не было оборудовано медицинским кабинетом.

Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.

Дело о смерти девушки было передано следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

В распоряжение «Известий» попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Софья Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.