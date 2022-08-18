Больше половины жителей стран ЕС не хотят рвать контакты с Россией и выступают за возобновление прежних полноценных отношений. Об этом в четверг, 18 августа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Россия тоже хочет мирного сотрудничества, ни от кого не закрывается и поддерживает любые здравые предложения.

«Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. <...> Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу», — написал он в своем Telegram-канале.

Также зампред Совбеза отметил, что зимой в компании с Россией теплее и комфортнее, чем в одиночестве «с выключенной газовой плитой и холодной батареей».

Ранее в этот день Медведев заявил, что обычные граждане хотят российских энергоносителей в котельных, взаимной торговли, а также видеть российских туристов в своих музеях и кафе. Правительство же, наоборот, призывает никуда не пускать россиян, отменить русскую культуру и отказаться от энергоносителей.

16 августа официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на то, что 85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России.

До этого, 21 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз продолжает маниакально принимать новые санкции в отношении России, несмотря на их вред для населения Европы.

В тот же день французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro заявил о губительном характере санкций. Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо, из-за чего увеличиваются расходы домохозяйств, а люди беднеют.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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