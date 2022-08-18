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Лидером на российском рынке автобусов стал бренд «НефАЗ»

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Во вторую неделю августа 2022 года лидером российского рынка автобусов впервые стал НефАЗ, входящий в КамАЗ. Об этом 18 августа сообщило агентство «Автостат».

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По данным специалистов, НефАЗу впервые удалось возглавить российский рынок автобусов, правда всего лишь в течение одной недели — с 8 по 14 августа.

До того на рынке автобусов в России властвовал другой отечественный бренд — «ПАЗ», который входит в Группу ГАЗ. Его доля была свыше 40%.

За вторую неделю августа новые автобусы марки «НефАЗ» были куплены в количестве 63 единиц, в то время как пазики разошлись тиражом всего 53 экземпляра.

На третьем месте у автобусов находится относительно новый российский бренд «Волгабас» (33 шт.).

Четвертое место у белорусского МАЗа (21 шт.), а замкнул пятерку лидеров этого сегмента китайский Yutong (14 шт.). Показатели каждой из оставшихся марок составили не более пяти штук.

Специалисты отметили, что ПАЗ вторую неделю подряд перестал являться лидером российского рынка автобусов. В первую неделю августа 2022 года, с 1-го по 7-е число, в лидерах был ЛиАЗ, причем тоже впервые.

Суммарный расклад автобусных марок в период с 1 по 14 августа 2022 года выглядит так: ПАЗ (106 шт.), «Волгабас» (87 шт.), НефАЗ (83 шт.), ЛиАЗ (67 шт.).

27 июля КамАЗ поставил в Новосибирск вторую партию автобусов модели НефАЗ-5299-30-57 большого класса. Все машины снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе.

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