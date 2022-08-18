Боец спецназа погиб в ДТП в Москве
Сотрудник спецподразделения МВД «Гром» скончался после аварии на севере Москвы.
ДТП, по данным «Известий», произошло в ночь на 18 августа на Зеленоградской улице. Сотрудник спецназа врезался в бетонное ограждение, находясь за рулем автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.
Вместе с ним в салоне находился один пассажир, тоже работающий в силовых ведомствах. Он получил сотрясение мозга и был госпитализирован.
14 августа в результате ДТП на Рублевском шоссе Москвы погиб мотоциклист.