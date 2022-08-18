Аналитик назвал влияющие на курс рубля факторы

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков рассказал, что на курс рубля влияют состояние торгового баланса и спрос на доллар и евро.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 18 августа, специалист пояснил, что на курс рубля влияет состояние торгового баланса, профицит которого остается значительным, несмотря на снижение объемов экспорта.

Бирюков пояснил, что доходы от экспорта способствуют притоку на рынок иностранной валюты, при прочих равных этот фактор должен способствовать укреплению национальной валюты.

Кроме того, аналитик указал на то, что снижение спроса на валюту также работает в пользу укрепления рубля.

«Население по многим причинам не желает покупать валюту, а импортеры по-прежнему по понятным причинам покупают ее в куда меньших объемах, чем до 24 февраля», — разъяснил Бирюков.

Экономист высказал предположение, что стабильность курса рубля с недавних пор удается поддерживать благодаря тому, что экспортеры стали придерживать валюту, несмотря на риски такого решения. По его мнению, рубль должен продолжать укрепляться, но динамика будет зависеть от решений экспортеров относительно конвертации валютной выручки.

Ранее 18 августа руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила о снижении спроса на доллар в августе. По ее словам, спрос на доллар упал и вместо традиционного подорожания в августе американская валюта подешевела; это связано с антироссийскими санкциями и утратой доверия к доллару, пишет НСН.

Помимо этого, в мире началась фрагментация финансовых рынков, страны-члены ЕАЭС стали чаще использовать в торговле национальные валюты, отмечает телеканал «360».

Ослаблению доллара и укреплению рубля также способствует сокращение импорта в РФ, а также снижение объемов перемещения трансграничного капитала и турпотока, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 18 августа курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа, пишет RT. По данным на 12:40 мск, курс доллара снижался на 85 копеек, до 59,9 рубля, что является минимумом с 3 августа. При этом курс евро снижался на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Накануне REGNUM сообщал, что курс рубля продолжил рост по отношению к доллару и евро на торгах 17 августа.

16 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о показателях рубля в мировом рейтинге. По его словам, российская национальная валюта входит в топ-20 мирового рейтинга. Он отметил, что в рамках Евразийского экономического союза рубль занимает доминирующее положение. По данным Центробанка РФ, вес рубля в товарном обороте составлял 70% по экспорту и 75% по импорту, причем темп наращения веса рубля — +15% с 2013 года.

В мае в США заявили, что решение президента РФ Владимира Путина продавать газ за рубли резко укрепило российскую валюту. Как сообщал CBS News, с конца марта многие зарубежные покупатели энергоресурсов согласились с требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях и это укрепило курс российской валюты, отмечает телеканал «Звезда».