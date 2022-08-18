В Чехии задержали украинцев за подпольное производство сигарет

В Чехии задержали граждан Украины за незаконное производство сигарет. Об этом сообщило 18 августа агентство CTK.

Подпольное производство раскрыли чешские таможенники. Всего было задержано 14 человек, восемь из них — украинцы.

«Такого мощного и современного производственного объекта таможенники еще не встречали. В качестве прикрытия использовались найденные на фабрике конфеты и фантики с итальянским описанием», — заявила пресс-секретарь таможенного управления Чехии Мартина Канькова.

По ее словам, в минуту фабрика могла производить до 5 тыс. сигарет. Также при подпольном производстве находился склад готовой продукции, которую подельники распространяли на территории Евросоюза.

Всего таможенники изъяли более 17 млн сигарет, 25 т табака и табачных отходов, а также обнаруженные там деньги.

В настоящее время все задержанные находятся под стражей. Они обвиняются в организации незаконного производства сигарет и уклонении от уплаты налогов. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

В мае в Ницце задержали четверых украинцев за незаконное проникновение на принадлежащую россиянам виллу. По информации телеканала BFMTV, они сменили замок и поселились там.