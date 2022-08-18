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Врач рассказал об опасности использования берушей на ночь

Лор Маневич: не следует использовать беруши каждую ночь, ухо должно «дышать»
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack
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Значительного вреда беруши для уха не представляют, но использовать их каждую ночь не стоит. Об этом 18 августа рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.

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«Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят. Однако лучше не использовать беруши каждую ночь, потому что ухо должно «дышать», – пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист добавил, что без острой необходимости вообще не стоит прибегать к использованию берушей. Однако, если в месте, где человек живет, уровень шума превышает приемлемые для здоровья нормы, например в центре шумного мегаполиса или возле шоссе, пользоваться берушами каждую ночь всё-таки можно.

«По принципу: из двух зол выбирая меньшее. Но они должны быть мягкими и не агрессивными для кожи», — отметил Маневич.

Ранее в июне оториноларинголог, ринохирург Аза Сайдулаева рассказала о вреде компрессов с борным спиртом при боли в ушах. Специалист пояснила, что не стоит считать это средство универсальным, потому что боль в ушах может быть вызвана разными причинами, а определить их сможет только врач во время осмотра.

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