Врач рассказал об опасности использования берушей на ночь

Значительного вреда беруши для уха не представляют, но использовать их каждую ночь не стоит. Об этом 18 августа рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.

«Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят. Однако лучше не использовать беруши каждую ночь, потому что ухо должно «дышать», – пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист добавил, что без острой необходимости вообще не стоит прибегать к использованию берушей. Однако, если в месте, где человек живет, уровень шума превышает приемлемые для здоровья нормы, например в центре шумного мегаполиса или возле шоссе, пользоваться берушами каждую ночь всё-таки можно.

«По принципу: из двух зол выбирая меньшее. Но они должны быть мягкими и не агрессивными для кожи», — отметил Маневич.

Ранее в июне оториноларинголог, ринохирург Аза Сайдулаева рассказала о вреде компрессов с борным спиртом при боли в ушах. Специалист пояснила, что не стоит считать это средство универсальным, потому что боль в ушах может быть вызвана разными причинами, а определить их сможет только врач во время осмотра.